الطفح الجلدي أحد الأعراض المميزة لكورونا عند الأطفال

أعلن أندريه كوندراخين، عضو الجمعية العلمية الطبية الروسية للأطباء ، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر ، في مقابلة مع موقع NEWS.ruأنه يمكن أن يكون الطفح الجلدي على الجلد، وخاصة على القدمين ، أول أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وأشار الطبيب، إلى أن الطفح الجلدي عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا عادة لا يسبب الحكة، ولكنه يمكن أن يسبب إحساسًا بالحرقان ويستمر طوال فترة المرض. في كثير من الأحيان، مع مثل هذا الطفح الجلدي، لا توجد حمى وسعال، ولكن قد يظهر إسهال ، وهو أيضًا أحد أعراض COVID-19 لدى الأطفال.

وقال كوندراخين: "غالبًا ما يخلط البالغون بين الطفح الجلدي الناتج عن فيروس كورونا وطفح التعرق الشائع، خاصة في الخريف، عندما يرتدي الأطفال ملابس دافئة في الخارج. لكن الإسهال يُعزى أحيانًا إلى فيروس الروتا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المرض المعدي شائع حقًا لدى الأطفال خلال موسم البرد، عندما يكون تجمع الأطفال في المباني كبيرًا جدًا".

نصح الطبيب الآباء بالاهتمام بجميع الأعراض غير العادية للطفل أثناء الوباء، وإذا ظهرت، فاستشر الطبيب على الفور. على وجه الخصوص، يجب أن تكون متيقظًا إذا كان طفلك يعاني من طفح جلدي وإسهال في نفس الوقت.