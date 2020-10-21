كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

يصاب بعض المرضى بحالات مثل الذئبة الحمامية الجهازية، ونقص الصفيحات المناعي الذاتي، ومتلازمة غيلان باريه، والتهاب الأوعية الدموية، وحتى التصلب المتعدد بعد الإصابة بفيروس كورونا، حسب مقال عالم من كولومبيا.

يقول مقال كارلوس كانياسا من قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى Fundación Valle del Lili في كولومبيا: "يمكن أن تظهر بعض الأعراض المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية الجهازية أثناء العدوى وتستمر بعد الإصابة. مثل زيادة التعب وآلام المفاصل وآلام العضلات وحالات أخرى".

وأوضح ألبرت رزفانو، مدير المركز العلمي والسريري للطب الدقيق والتجديدي في جامعة قازان الفيدرالية، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "وفقًا للمقال، فإن أساس اضطرابات المناعة الذاتية هو الاستعداد الوراثي لبعض الناس لهذا النوع من الاضطراب، عندما يبدأ جهاز المناعة في مهاجمة جسمه".

وفقا له، مع COVID-19، يتم قمع جهاز المناعة، مما قد يؤدي إلى تطور عمليات المناعة الذاتية.

وأضاف العالم: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض مسببات الأمراض أن تؤدي إلى المناعة الذاتية بسبب أن شظايا بروتيناتها تشبه جزئيًا البروتينات البشرية، ويبدأ الجهاز المناعي في الخلط بين "الغريبة" وبروتينات الجسم.

يشرح الخبراء أن العلم لا يعرف بعد آلية وراثية واضحة لحدوث مثل هذه الأمراض. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.