بريد مايكروسوفت الاحترافي يحظى بتحديث مثير على "آيباد"

كشفت تقارير صحفية أن بريد مايكروسوفت الإلكتروني الاحترافي الشهير "أوت لوك" حظى بتحديث مثير على الحواسيب اللوحية التابعة لشركة "أبل" الأمريكية "آيباد".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "أوت لوك" على آيباد، حظى بوظائف جديدة، أبرزها إمكانية تقسيم الشاشة بين البريد الإلكتروني ومختلف التطبيقات الأخرى.

وسيساعد هذا على إمكانية تشغيل البريد ومتابعة أعماله بينما تقوم بعمل آخر على الحاسب.

كما أضافت "مايكروسوفت" تقنية جديدة وهي إمكانية سحب جهات الاتصال من البحث إلى قائمة المرسل إليهم الرسائل أو اختيار بعض الملفات وسحبها وإفلاتها فقط في الرسالة حتى يتم سحبها كمرفقات للبريد الإلكتروني.

وللحصول على تلك الميزات، ينبغي تحديث التطبيق الذي يحمل اسم "أوت لوك 4.60.0".

وكانت شركة مايكروسوفت قد سبق ودعمت تلك الميزات في الحواسيب اللوحية التابعة لها "سرفس برو" في وقت سابق من هذا العام.