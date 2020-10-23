الوكالة الأمريكية للأدوية تمنح عقار"ريمديسيفير" ترخيصا كاملا للاستعمال في علاج كورونا

أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، الخميس، ترخيصا كاملا لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في مايو الماضي.

وأعلنت شركة "غلعاد" المصنعة، تلقيها ترخيصا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم تجاري هو "فيكلوري"، موضحة أن "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لـ"كوفيد 19" الذي حصل حتى الآن على ترخيص كامل، عقب مسار تدقيق نهائي أكثر صرامة.

ريمديسيفير الدواء الذي تم تطويره لعلاج الايبولا ففشل في ذلك .. و أثبتت دراسات عالمية حاسمة اشرفت عليها منظمة الصحة العالمية WHO عدم فعاليته في علاج كوفيد-19 .



رخصته اليوم ال FDA الامريكية كأول علاج معتمد لـ كوفيد-19 .. قبل مناظرة ترامب و بايدن بساعات.



فشل طبياً .. ونجح سياسياً pic.twitter.com/19AvecPHMN — Dr. K (@biohussein) October 22, 2020

وعقب الإعلان، ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وفي بيان نشرت شبكة سي إن إن (CNN) مقتطفات منه، قالت شركة جلياد إن هذا العقار يعطى للبالغين وللأطفال من سن 12 عاما فما فوق، على ألا يقل الوزن عن 40 كيلوغراما.

وكانت دراسة قام بها المعهد الأمريكي للأمراض توصلت إلى أن "ريمديسيفير" يقلص في المتوسط مدة علاج أعراض كورونا من 15 يوما إلى 10 أيام، وفق ما أوردته صحيفة "بالتيمور صن" نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وتسلطت الأضواء أكثر على هذا العقار بعد أن استخدم من بين أدوية أخرى في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.