ناسا تعلن عن "اكتشافات مثيرة" بشأن القمر الاثنين المقبل

قالت وكالة "ناسا" الفضائية، أمس الخميس، إنها ستعلن يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن اكتشافات جديدة "مثيرة" بحسب وصفها عن القمر.

وذكرت في بيان لها أن لديها بعض الأخبار المثيرة التي ترغب في تشاركها حول القمر، وبينما لم تكشف عنها عند لحظة كتابة هذه السطور، فقد أشارت إلى أن الاكتشاف الجديد تم رصده بواسطة مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء "صوفيا".

و"صوفيا" هو في الأساس مرصد طائر، عبارة عن طائرة 747 معدلة للغاية ومليئة بالأدوات العلمية، وقادرة على الطيران فوق 99% من بخار الماء في الغلاف الجوي للأرض، وبفضل أدوات الأشعة تحت الحمراء الخاصة به، فإنه قادر على اكتشاف الأشياء التي لا يمكن للإنسان رؤيتها في طيف الضوء المرئي.

وأكدت "ناسا" في بيانها أن "الاكشاف الجديد عن القمر يساهم في جهودها للتعرف على القمر لدعم استكشاف الفضاء السحيق".

وستعلن "ناسا" عن اكتشافها الجديد بشأن القمر عبر محادثة بتقنية "الفيديو كونفرنس" ستذاع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتحضر وكالة "ناسا" الفضائية لإرسال أول رائدة فضاء إلى القمر وثاني رائد فضاء إلى الكوكب الرمادي، ضمن برنامج "أرتميس" في عام 2024.