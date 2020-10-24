صحيفة صينية تدحض بعض الخرافات الشائعة عن الحليب

وبحسب المؤلف، فإن تناول هذا المنتج على معدة فارغة، خلافًا للاعتقاد السائد، لا يسبب أي ضرر. علاوة على ذلك، فإن بروتين مصل اللبن له تأثير مضاد للبكتيريا ويمنع التهاب الغشاء المخاطي.

وأوضح المنشور أنه "لا يجب شرب الحليب على معدة فارغة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المتلازمة ويسبب الانتفاخ والإسهال".

يعتقد البعض أن استخدام الحليب يمكن أن يبيض بشرة الوجه، ولكن هذا ليس صحيح. ومع ذلك، فإن قناع الحليب له تأثير التبريد والترطيب ويساهم في انقباض الشعيرات الدموية بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

الاعتقاد بأن الشراب يفقد فوائده بعد غليانه يمكن وصفه أيضًا بأنه خطأ. في الواقع، عندما يتم تسخين الحليب، يحدث تفاعل ميلارد بين الأحماض الأمينية للبروتين واللاكتوز، في حين أن السائل لا يصبح أغمق ولا يكتسب طعمًا غير لذيذا.