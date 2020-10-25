الفرق بين البيض الأبيض والبني

وأوضح خبير التغذية آيتور سانشيز أن اللون يعتمد على تلك الصبغات التي سينقلها الدجاج إلى البيضة، وهي بدورها تعتمد إلى حد كبير على سلالة الطيور.

وأكد الخبير على أي حال أن لون قشرة البيضة لا يدل على خصائصها الغذائية أو أسلوب حياة الدجاج.

في وقت سابق ، تحدث أحد مستخدمي WeChat عن البيض، الذي يمكن أن يضر الجسم أكثر من السم.

وعلى وجه الخصوص، في رأيه، يجب الحرص عند تناول البيض النيئ، والذي قد يحتوي على بكتيريا تسبب الإسهال. بالإضافة إلى أنه يحتوي على أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على امتصاص الجسم لبياض البيض. يجب سلق البيض على درجة حرارة عالية قبل الأكل لقتل البكتيريا.