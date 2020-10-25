مخاطر سدادات الأذن للنوم

أعلنت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة كيرا بازاركينا ل AiF أنه يمكن أن تكون سدادات الأذن ضارة بالصحة إذا لم تتبع قواعد استخدامها.

وأشارت الطبيبة إلى أن "العديد من أطباء الأنف والأذن والحنجرة يعتقدون أنه من الأفضل عدم استخدام سدادات الأذن عند النوم. نعم، يمكن أن تكون ضارة بالصحة حقًا، ولكن فقط إذا لم تتبع المتطلبات الأساسية أثناء استخدامها".

وفقا لها، من الضروري إدخال سدادات الأذن بعناية حتى لا تتسبب في إصابة جلد قناة الأذن بطريق الخطأ وعدم حدوث عدوى هناك. في هذه الحالة، يجب أن تكون الأجهزة نفسها والأيدي نظيفة.

وحذرت بازاركينا "أيضًا، لا تعيد استخدام سدادات الأذن التي تستخدم لمرة واحدة. فهي عادة ما تكون مصنوعة من مادة مسامية، وهي مثالية للبكتيريا لتعيش وتتكاثر فيها".

يجب إزالة سدادات الأذن بعناية من الأذنين، ويجب ألا تكون هناك حركات مفاجئة، ويجب ألا تعطى سدادات الأذن لأشخاص آخرين. كما لاحظت الطبيبة، إذا تم استيفاء هذه المتطلبات، فمن غير المرجح أن تنشأ مشاكل.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في تكوين الكبريت يجب أن يستخدموا سدادات الأذن تحت إشراف طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لأنهم في بعض الأحيان قد يتسببون ظهور كتل كبريتية تغلق الأذن.

وخلص بازاركينا إلى أنه "إذا أتيحت لك فرصة النوم بدون سدادات الأذن، فمن الأفضل بالطبع أن تفعل ذلك، لأنك تقلل من خطر إصابة قناة الأذن أثناء إدخال هذا الجهاز أو الإصابة".