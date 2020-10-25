شركة روسية تجد خصائص مضادة لفيروس كورونا في عقاقير الإنفلونزا

أعلن صيادلة من شركة في مقاطعة موسكو اكتشاف خصائص مضادة لفيروس كورونا في الأدوية المضادة للإنفلونزا.

وذكرت الشركة ان العنصر الفعال الرئيسي هو "أبروتينين"، الذي يستخدم في أدوية الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الفيروسية والأدوية التي تؤخذ لأمراض البنكرياس، حسب القناة التلفزيونية "360".

وقالت مديرة مجموعة الشركات إيلينا ياكوبوفا "هذا الدواء يحاكي عمل المواد البيولوجية، ويمنع بعضها من العمل، ويوفر تأثيرا مضادا للالتهابات".

كما أوضحت الشركة، في حالة فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي عاصفة خلوية (تفاعل الجهاز المناعي) إلى تلف الرئتين والكبد والكلى. حينها، تنقل جزيئات البروتين - السيتوكينات المعلومات حول الالتهاب بطريقة فوضوية، ونتيجة لذلك يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم. يسمح Aprotinin أيضا بحظر هذه العملية.

وقالت ياكوبوفا، إن الطاقم الطبي في عيادة جامعة موسكو الطبية شارك في دراسة خصائص العقار الجديد لمدة ثلاثة أشهر، ولم يصاب أي من الأطباء بفيروس كورونا، على الرغم من الفحص اليومي للمرضى المصابين بفيروس كورونا الشديد. وأوضحت أنه في المستقبل القريب سيتم إجراء المزيد من الدراسات واسعة النطاق حول العقار، ثم يتعين تسجيله.

سيتم إنتاج الدواء الجديد كرذاذ. ومن المتوقع طرحه في السوق هذا الربيع.