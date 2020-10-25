اللقاح الهندي ضد كورونا قد يكون جاهزا بحلول يونيو 2021

أعلن المدير التنفيذي لشركة Bharat Biotech أنه قد يكون لقاح فيروس كورونا Covaxin الهندي من الشركة جاهزا بحلول يونيو 2021، حسبما كتبت صحيفة Indian Express.

وقال: "أعتقد أننا سنحصل على جميع التصاريح خلال الربع الثاني من عام 2021. سيتعين علينا الحصول على بيانات عن فعالية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أبريل ومايو ويونيو".

وأضاف أنه يمكن تقصير الإطار الزمني إذا منحت الحكومة الإذن باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لكن الشركة لا تصر على ذلك.

ووافق المراقب العام الهندي (DCGI)، يوم الجمعة، على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا Covaxin ، الذي طورته Bharat Biotech بالتعاون مع مجلس البحوث الطبية الهندي.

وفقًا لصحيفة Hindustan Times ، يجب أن تظهر معايير اللقاح فعالية بنسبة 60٪ على الأقل. للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية (WHO) ، ويجب أن يكون الدواء فعالا بنسبة 50٪ على الأقل.

وستبدأ المرحلة الثالثة من أبحاث اللقاحات في منتصف نوفمبر. ويشارك 26 ألف شخص من 14 ولاية هندية في تجارب الأدوية.