حماية المستهلك الروسية تتحدث عن اختبارات لقاح "إيبي فاك كورونا"

صرحت هيئة حماية المستهلك الروسية بأنه بعد تسجيل دواء "إيبي فاك كورونا"، سيتم إجراء اختبارات على المتطوعين والذين سيكون من ضمنهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

وبحسب المركز الصحفي للهيئة: "من المخطط إجراء عدة دراسات مستقلة بعد التسجيل: بين المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، سواء كانوا أصحاء أو مصابين بأمراض مزمنة، وعلى عينة محدودة من 3000 شخص وعلى عينة أكبر من 40

ألف شخص، ومن بينهم 150 شخصا فوق 60 عاما، وبين الأطفال في سن 14-17".

وقالت الخدمة الصحفية إن تسجيل المتطوعين سيبدأ بعد الحصول على إذن بإجراء تجارب إكلينيكية بعد التسجيل.

© Sputnik . Rospotrebnadzor Press Service المركز الطبي "فيكتور" الروسي يسجل لقاحا جديدا ضد كورونا (مرض كوفيد-19)، لقاح "إيبي فاك كورونا". روسيا

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، على أن مركز فيكتور سجل اللقاح الروسي الثاني وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

وأعلن بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن "مركز مدينة نوفوسيبيرسك "فيكتور" سجل اليوم اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا".

وأضاف: "على حد علمي، لدينا لقاح ثالث من تطوير مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في طريقه للتسجيل".