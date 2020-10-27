"بلورات الزمن"... قفزة علمية في اليابان لاستثمار تحويل الوقت إلى مادة... صور وفيديو

أجرى علماء يابانيون بحثا غريبا يعتبر في وقتنا الحالي كـ "قفزة في الخيال العلمي"، من خلال تجسيد الوقت بمادة حقيقية أطلق عليها "بلورات الزمن"، التي تعتبر إحدى تطبيقات الشبكة الكمومية.

واقترح الفريق الياباني طريقة لاستخدام بلورات الزمن لمحاكاة شبكات ضخمة ذات قوة حسابية هائلة، يمكن من خلالها تحديد الوقت بشكل مثالي ودقيق جدا في العمليات الحسابية الضخمة.

وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، فقد بدأت الدراسة على هذه النظرية الغريبة منذ عام 2012، وفي عام 2017 لاحظ العلماء، أن "بلورات الزمن" هي عبارة عن تركيبات تتكرر وتتحرك بشكل دقيق مع الزمن.

ونوه العلماء أن هذه البلورات التي يمكن رصدها في بعض الأحجار الطبيعية مثل أحجار الألماس أو الملح، تكرر تنظيمها الذاتي، وتستطيع إعادة تنظيم نفسها بنفسها وتكرار نمطها بشكل دقيق مع مرور الوقت، أي أن هيكلها يتغير بشكل دوري ومنتظم مع تقدم الوقت.

وقالت الأستاذ في قسم أبحاث المعلوماتية التابع للمعهد الوطني للمعلوماتية في اليابان، كاي نيموتو، في ورقة بحثية نشرت قبل أيام، إن "استكشاف بلورات الزمن هو مجال بحث نشط للغاية وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات التجريبية المتنوعة".

Time crystals lead researchers to future computational work - EurekAlert: Time crystals sound like something out of science fiction, but they may be the next major leap in quantum network research. A team based in Japan has proposed a method to use time… https://t.co/0IFZ6AwrKg pic.twitter.com/L9AbGP6Wgw — @globalfirstnews (@globalfirstnews) October 24, 2020

وأضافت الباحثة: "ومع ذلك، هناك نقص في الرؤية البديهية والكاملة لطبيعة بلورات الزمن وتوصيفها، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات المقترحة، فقد قدمنا في هذه الورقة أدوات جديدة تعتمد على نظرية الرسم البياني والآليات الإحصائية لسد هذه الفجوة".

وبحسب الفيديو المنشور في البحث لبلورات الزمن، تبدأ بلورات الزمن بالذوبان لكن بشكل منتظم، ومع مرور الوقت، وبالرغم من أن بلورات الزمن لا تذوب بالتساوي، إلا أنها تتحرك بانتظام.

ودرست نيموتو وفريقها على وجه التحديد كيفية استثمار بلورات الوقت، وحركتها المتكررة التي يمكن التنبؤ بها من أجل استثمارها في شبكات الاتصالات وأنظمة الذكاء الصناعي.

وقالت العالمة المشاركة في البحث مارتا إستاريلاس: "نحن لا نقدم فقط طريقة جديدة لتمثيل وفهم العمليات الكمية، ولكن أيضًا طريقة مختلفة للنظر إلى أجهزة الكمبيوتر الكمومية".

ويمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية تخزين حالات متعددة من المعلومات ومعالجتها، مما يعني أنها يمكن أن تعالج مجموعات ضخمة من البيانات مع القليل من القوة والوقت نسبيًا عن طريق حل العديد من النتائج المحتملة في نفس الوقت، بدلاً من واحدة تلو الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

ويعمل الباحثون على اكتشاف أنظمة كمية مختلفة باستخدام بلورات الوقت بعد اختبار نهجهم بشكل تجريبي، وقالت نيموتو: "باستخدام هذه الطريقة مع عدة كيوبتات (أحجام من ذاكرة أجهزة الحاسب)، يمكن للمرء محاكاة شبكة معقدة بحجم الإنترنت في جميع أنحاء العالم بداخلها".