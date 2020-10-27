من بينها الألبان... 5 أطعمة تسبب انتفاخ المعدة

تسبب بعض الأطعمة التي نتناولها انتفاخا في المعدة، وهو ما يؤدي إلى شعور بالانزعاج وعدم الارتياح.

يأتي الشعور بانتفاخ المعدة نتيجة لتعذر هضم الكربوهيدرات بشكل سليم في الأمعاء الدقيقة، الأمر الذي يؤدي إلى استدارة المعدة، بحسب موقع "نيوز بيزير".

وللمساعدة في مواجهة هذه المشكلة، كشف خبير التغذية نيك هاي، عن بعض الأطعمة التي تسبب الانتفاخ وهي:

الأطعمة المصنعة

هذه الأطعمة التي يفضلها الكثيرون قد تم تغييرها ومعالجتها وتشتمل في الأغلب على مواد لاصقة ومواد كيميائية سيئة.

وتناول الكثير من هذه الوجبات المصنعة، قد يتسبب ذلك في انتفاخ معدتك.

ومن هذه الأطعمة المصنعة، المشروبات الغازية والحلويات ورقائق البطاطس والكعك وأي شيء آخر لم تنتجه الطبيعة.

القمح

تحتوي الحبوب مثل الذرة والقمح على مادة "الفركتانز"، وهي الكربوهيدرات التي يجد الكثير من الناس صعوبة في هضمها.

والفركتانز متوفر في منتجات مثل الخبز والمعكرونة والبصل والثوم والشعير والفستق والبروكلي.

الخمر

الإفراط في شرب الخمر ليس جيدا للجميع وقد تبين أن الإفراط فيه قد يكون أيضا سببا بالانتفاخ.

وبحسب نيك فإن الكحول يتسبب في التهابات وتورما في الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتفاخ البطن.

السكر

الجميع يحب تناول الحلوى بين وقت وآخر، لكن نيك يقول إن هذا يمكن أن يكون من أصعب الأشياء التي يجب التخلص منها في النظام الغذائي.

وأوضح أن الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى خلل في البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء وهو ما قد يؤدي للانتفاخ والغازات المفرطة.

الألبان

معظم منتجات الألبان تحتوي على "اللاكتوز" الذي يصعب هضمه، لذلك إذا كنت ترغب في التغلب على الانتفاخ، عليك تجنب منتجات مثل الآيس كريم والجبن والحليب.