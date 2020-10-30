براءة اختراع جديدة تكشف ما تجهزه "سامسونغ" لعشاق هواتفها القابلة للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تجهيز شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة ستحمل مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية القابلة للطي.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن براءة اختراع "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3"، تكشف أنه سيحصل على قلم إلكتروني "إس بين" مبتكر.

وتظهر براءة الاختراع أن الإصدار الجديد من هواتف سامسونغ القابلة للطي، أنه سيكون متعدد المهام، وسيجمع بين مهام الهاتف الذكي والحاسب اللوحي.

كشفت براءة اختراع أن جهاز

Samsung Galaxy Z Fold3

قد يحصل على قلم S Pen pic.twitter.com/ugsdd3NrSg — ســالــم الـعـبدلـي 😷 (@Almutairitech) October 30, 2020

​وتُظهر الرسومات لبراءة الاختراع أن القلم سيكون موجودًا في الجانب الأيمن السفلي من الهاتف، كما هو الحال في هاتف سامسونغ غلاكسي نوت الشهير.

وتشير تقارير واردة من كوريا الجنوبية إلى أن سامسونغ، ستدعم القلم الذكي بتقنية "أيه إي إس" (الحل الكهروستاتيكي النشط) للشاشة القابلة للطي، والتي لا تتطلب محول رقمي للعمل.

وأنشأت سامسونغ نموذجا للهاتف استنادا لبراءات الاختراع، والتي ظهر منها أنه سيكون رائعا بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن هاتف "غلاكسي زد فولد 3" المزودة بالقلم الإلكتروني في النصف الثاني من عام 2021.