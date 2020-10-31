طبيب يتحدث عن حالة المشاركين في تجارب لقاح "سبوتنيك في" الذين تزيد أعمارهم عن 60

قال مدير بحث اللقاح، نيكيتا لوماكين، إن المشاركين في تجارب لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" من الفئة العمرية التي تزيد عن الستين لم يواجهوا أي ردود فعل سلبية.

ووفقًا له، فإن الدراسة السريرية للقاح "سبوتنيك V" على الأشخاص من الفئات الأكبر سنًا يتم إجراؤها في المستشفى المركزي فقط.

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة إزفستيا: "تم فحص المجموعة الأولى من المشاركين يوم الخميس الماضي، وتم نقلهم إلى المستشفى يوم الأحد، و قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في 28 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر أن تشمل الدراسة 110 شخصا، 28 منهم الآن في المستشفى".

وأضاف أنه لا يُسمح للأشخاص المصابين بالسرطان والمرضى الذين يتلقون أدوية السرطان والعلاج المثبط للمناعة ومرضى التهاب الكبد الفيروسي والمرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية حادة أو سكتة دماغية تلقي اللقاح. كما تم استبعاد المرضى الذين يعانون من الحساسية من الدراسة. لكن يُسمح للأشخاص المصابين بداء السكري وأمراض جهازية أخرى بالمشاركة في التجارب.

ولاحظ لوماكين أن الفئة العمرية الأصغر، في معظم الحالات، عانت في أول 24-49 ساعة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، من حالة ما قبل الإنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة. ومع ذلك، لم يكن لدى أي من المشاركين في الدراسة في الفئة العمرية الأكبر سنا ممن تلقوا اللقاح في 28 أكتوبر/تشرين الأول ردود الفعل هذه.

وأضاف: "هذا يشير إلى أن الأشخاص من الفئة العمرية الأكبر لديهم جهاز مناعة مكبوت قليلاً، وهذا أمر معتاد لكبار السن...".

وفقًا للخبير، يتم إدخال المشاركين في الدراسة إلى المستشفى مرتين: المرة الأولى لمدة ستة أيام، ثم يتم إخراجهم من المستشفى وبعد أسبوعين يتم نقلهم إلى المستشفى مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح. ثم يتم مراقبة صحتهم في غضون الستة أشهر المقبلة.