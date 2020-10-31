روسيا تطلق قمرين صناعيين كرويين في 2021 بدلا من القمر المفقود

قال المدير العام لمؤسسة أبحاث وإنتاج أنظمة الأجهزة الدقيقة الروسية، يوري روي، إن روسيا ستطلق في عام 2021 قمرين صناعيين كرويين زجاجيين "بليتس - إم" إلى الفضاء ليحلوا محل القمر المفقود.

ويستخدم القمر الصناعي الكروي "بليتس - إم" كهدف لمعايرة الليزر الأرضي والمحطات التقنية الراديوية التي تتعقب الأجسام الفضائية، مما يساعد على تحديد معلمات دوران الكوكب وحساب مجال جاذبية الأرض.

وقال روي لـ"سبوتنيك" : "سنطلق (بليتس - إم) آخر في عام 2021".

وحسب الخبير، من المخطط إطلاق الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة، وعلى مسافة أكبر من 1500 كيلومتر من الأرض. وفشل إطلاق قمر صناعي مشابه تمامًا لهذا الارتفاع في عام 2019. حيث لم ينفصل عن الجهاز الذي ساعد على إطلاقه إلى المدار. وكان من المقرر أن يواصل القمر الصناعي الجديد عمله بدلا من القمر الذي أصبح "حطاما فضائيا" منذ حوالي 10 سنوات.

وتم إطلاق القمر الصناعي "بليتس" إلى المدار في سبتمبر/أيلول 2009. واصطدم القمر في يناير/كانون الثاني 2013، بحطام قمر الأرصاد الجوية الصيني "Fengyun-1C". تشكل الحطام بعد أن اختبرت الصين أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في عام 2007، والتي أسقطت قمرهم الصناعي الخاص بالطقس.