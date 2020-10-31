دراسة تكشف عن "طعام خارق" قد يحميك من النوبات القلبية

تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن تناول المزيد من طعام وصفته بـ"الخارق" قد يساعد في إنقاذ حياتك، وحمايتك من خطر التعرض للنوبات القلبية.

وتنصح الدراسة بتناول الكثير من سمك السلمون والجوز، وذلك لأن هذين النوعين من الأطعمة غنيان بأحماض "أوميغا 3" الدهنية (المعروفة أيضا باسم "الأحماض الدهنية الأساسية")، وهي سلاسل طويلة من الدهون مفيدة ومعروفة بدعمها لصحة القلب.

وألقى معدو الدراسة التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب نظرة على مرضى النوبات القلبية الذين تم إدخالهم إلى المستشفى، واكتشفوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض "أوميغا 3" الدهنية في الدم كانوا أقل عرضة للوفاة أو حتى دخولهم المستشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال الثلاث سنوات التي أعقبت إصابتهم نوبة قلبية بالمقارنة مع مرضى آخرين.

وركزت الدراسة الجديدة على وجه التحديد على نوعين من أحماض "أوميغا 3"، وهما حمض "إيكوسابنتاينويك" وحمض "ألفا لينولينيك" في الدم لدى 944 مريضا بأزمة قلبية، بمتوسط ​​عمر 61 عاما، وكان 209 منهم من النساء.

وتبين للعلماء أن حمض "إيكوسابنتاينويك" ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وأشهر مصدر غذائي له هو الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والماكريل.

كما تم ربط حمض "ألفا لينولينيك" بانخفاض خطر الوفاة في حالة الإصابة بنوبة قلبية، وتشمل أفضل مصادره الغذائية الجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا.

وبعد متابعة العلماء لتقدم صحة مرضى النوبات القلبية لمدة ثلاث سنوات، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من حمضي "إيكوسابنتاينويك" و"ألفا لينولينيك" في دمائهم وقت دخولهم المستشفى بسبب نوبة قلبية كانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة في نهاية الدراسة، وأن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من "إيكوسابنتاينويك" كانوا أقل عرضة لطلب إعادة الدخول إلى المستشفى خلال هذا الإطار الزمني.

وخلص العلماء في دراستهم إلى أن اتباع نظام غذائي غني بـ"أوميغا 3" يمكن أن يكون بمثابة استراتيجية ذكية للوقاية من النوبات القلبية.