عامل يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات

أعلن دكتور العلوم البيولوجية، الأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك سيرغي نيتسوف، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل خمس مرات.

ووفقا له، فإن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، وكثير من الناس يرتدون النظارات.

وقال العالم بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لذلك، كان هناك عدد قليل جدًا من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10 بالمائة فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف إلى أن القنوات الرئيسية للعدوى هي الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.