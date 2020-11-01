الخطأ الرئيسي عند تخمير الشاي

قال خبراء من المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) إنه يجب اتباع عدة تعليمات عند تخمير الشاي.

على وجه الخصوص، يوصى بصب الماء المغلي على أوراق الشاي ونقع المشروب لمدة خمس دقائق تقريبًا.

وذكر موقع "روسبالت": "سيسمح ذلك بحماية نفسك من البكتيريا أو الخميرة أو العفن، والتي توجد أحيانًا حتى في أنواع الشاي باهظة الثمن".

بالإضافة إلى ذلك، حذر الخبراء من أنه إذا تم نقع المشروب لعدة ساعات، فلن يكون هناك فائدة للجسم.