نظرية جديدة تفيد بأن أصل الإنسان فطر

يوجد اليوم الكثير من النظريات والأدلة التي تشير إلى أن الفطور كانت من أوائل الكائنات الحية على كوكب الأرض.

ووفقا لموقع "ToDay News Ufa" نقلا عن علماء روس، فإنه من الممكن أن ترث البشرية جينات من الفطريات.

وأظهر بحث لجامعة كامبريدج، في عام 2015، أن الحمض النووي من أنواع مختلفة من الفطريات موجود في الجينوم البشري.

وفي وقت سابق، وجد علماء كنديون أحافير لفطور تعود إلى أكثر من 600 مليون سنة، حيث افترض العلماء، بناء على ذلك، أن الفطريات شاركت في تطور الرئيسيات.

ويعتبر الباحث الروسي، ألكسندر غالكين، أن هذه النظرية معقولة جدا، ووفقا له فقد تم العثور على آثار لفطريات وبكتيريا غير موجودة على كوكب الأرض على نيزك.

وفقًا له، يمكن أن تنتشر الفطريات على كواكب مختلفة بمساعدة النيازك.