"الرسائل المجدولة"... تفاصيل تقنية جديدة من "غوغل"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن غوغل بدأت في اختبار ميزة "جدولة" الرسائل القصيرة، عبر تطبيق الرسائل الخاصة بها.

وتسمح تلك التقنية بإمكانية الرسائل تلقائيا في وقت محدد يرغب فيه المستخدم.

الطريقة التي تعمل بها تقنية "غوغل" الجديدة هي أنك تقوم بصياغة رسالة وتضغط طويلاً على زر "إرسال" في الدردشة، مما يمنحك أربعة خيارات - ثلاثة منها هي توقيتات محددة مسبقًا، والخيار الرابع يتيح لك اختيار التاريخ والوقت الذي تفضله.

تظهر معاينة للرسالة المجدولة في الدردشة، ويمكنك النقر عليها لإجراء أي تغييرات على الرسالة أو إرسالها فورًا أو حذفها.

لا تزال تقنية "غوغل" قيد الاختبار والتجربة، وليست متاحة لكل مستخدمي تطبيق "غوغل" للرسائل.