الصين ترسل بصاروخ واحد 13 قمرا صناعيا إلى الفضاء

نجحت الصين في إرسال 13 قمرا صناعيا إلى المدار من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين اليوم الجمعة.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة "ساتيللوجيك" الأرجنتينية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-6" في الساعة 11:19 صباحا بتوقيت بكين.

وكان إطلاق اليوم هو المهمة الـ351 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش"، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا".

هذا ونجحت الصين في وقت سابق من الشهر الماضي، بإطلاق مركبة الإطلاق CZ-3B (Changzheng-3B) مع قمر الاستشعار البصري عن بعد Gaofen-13 من المحطة الفضائية سيتشان، وفقا لما ذكرته مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وفي عام 2014، أُطلق Gaofen-4 - أول قمر صناعي صيني عالي التقنية للاستشعار عن بعد مزود بمعدات بصرية عالية الدقة على متنه. وتم إطلاق Gaofen-1 في عام 2013 من المحطة الفضائية تزيتسيون.