طبيبة: لهذه الأسباب فيروس كورونا ليس مخيفا

وفقًا للطبيبة، فإن معظم المصابين بفيروس كورونا إما يعانون من أعراض خفيفة أو لا يعانون منها على الإطلاق. وأشارت ماليشيفا إلى أن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 انخفضت ثلاث إلى أربع مرات مقارنة ببداية الوباء في روسيا. وأكدت الطبيبة أن خطر الوفاة من المرض منخفض: في المتوسط، يبلغ 0.04 في المائة. وشددت المقدمة التلفزيونية على أن المؤشر للإنفلونزا الموسمية نفسه.
وأوضحت: "هكذا، فإن خطر الوفاة إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا يتراوح من ستة إلى 249 لكل مليون. أي أقل من خطر الموت من الصاعقة".
وأشارت ماليشيفا أيضًا إلى أن الأطفال لا يموتون عمليًا بسبب COVID-19، وأن افتتاح المدارس لم يؤدِّ إلى تفشي العدوى. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقاقير تقلل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - ومعظم المرضى في المستشفيات يتلقونها. كما لاحظت الطبيبة، أن أولئك الذين يمرضون تتشكل لديهم أجسام مضادة واقية تبقى لمدة أربعة أشهر على الأقل.
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ХОРОШЕЕ ПРО КОРОНАВИРУС И КОВИД19. КОВИД и коронавирус не так страшны, как мы думали👍 1️⃣ У большинства людей либо легкие симптомы, либо их нет. Смертность от КОВИД упала в 3-4 раза по сравнению с началом пандемии 2️⃣ Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста - 0.04%,. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, Риск умереть, если вам меньше 65 лет от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии. 3️⃣ Дети практически не умирают от коронавируса. Риск ребенка умереть практически нулевой 0️⃣!!! Обычный сезон гриппа убивает в 5️⃣ раз больше детей. Открытие школ🏫 не привело к вспышкам этой инфекции. Дети, которые ходят в школы и детские сады инфицируются в 4 раза меньше, чем те дети, которые сидят в изоляции. 4️⃣ У нас есть лекарства снижающие смертность от КОВИД. Дексаметазон и антикоауглянты. Они доступны. Большинство госпитализированных пациентов уже получают их 5️⃣ У нас есть защитные антитела, которые сохраняются минимум 4 месяца после КОВИД. Поэтому риск реинфицированния очень низкий. На сегодня в мире🌏 всего 24 таких случаев повторного инфицирования из 49 миллионов людей, у которых этот вирус был обнаружен 6️⃣ У нас есть противовирусные для КОВИД. Первые - ремдезивир и фавипиравир. Хочу подчеркнуть, что все эти лекарства принимаются строго по назначенрию врача!!! 7️⃣ Уже 6 вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе. По имеющимся данным все вакцины безопасны для людей
وقالت ماليشيفا: "اليوم، هناك 24 حالة فقط من حالات الإصابة بالعدوى مرة أخرى في العالم من بين 49 مليون شخص تم اكتشاف هذا الفيروس فيهم".
أكدت مقدمة البرامج التلفزيونية أيضًا أن هناك أدوية مضادة للفيروسات لعلاج COVID-19، ولكن يجب ألا يتم تناولها إلا وفقًا لتعليمات الطبيب. في الوقت نفسه، تمت الموافقة على ستة لقاحات ضد مرض فيروس كورونا، وهناك 11 لقاح في الطريق - وكلها آمنة للناس.
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