5 أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي

كشف موقع "هيلث لاين" عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.

وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:

اضطراب المعدة:

وهذه الاضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.

اتباع نظام غذائي عالي السكر:

يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.

تغييرات غير مقصودة في الوزن:

قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.

اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.

تهييج الجلد:

قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء. وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة "تسرب" بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.