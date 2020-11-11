جامعة سعودية تتوصل إلى ابتكار قد يشكل ثورة في مكافحة فيروس كورونا

ابتكر علماء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية نموذجا دقيقا ثلاثي الأبعاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع الجامعة السعودية بيانا عن الابتكار العلمي الجديد من خلال استخدام الصور المجهرية وقاعدة بيانات البروتين لتطوير النموذج.

وفقًا للعلماء، يوضح الابتكار تطور البنية الحديثة لفيروس "SARS-CoV-2" على المستوى الذري، ويكشف تفاصيل كان من المستحيل رؤيتها في السابق.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، نجان نجوين: "يظهر نموذجنا البنية التحتية الكاملة للفيروس كما نعرفه اليوم، وليس فقط وضع بروتينات شوكية غير مكتملة عشوائيًا على الغشاء الدهني".

ويعتقد العلماء أن نموذجهم سيسمح باستكشاف الجوانب غير المكتشفة سابقًا للفيروس وتسريع إنشاء الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد.