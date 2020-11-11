العثور على جمجمة بشرية عمرها مليوني سنة... صور

عثر علماء أستراليون، خلال حفريات في أعماق الكهوف بجنوب أفريقيا، على جمجمة بشرية يقدر عمرها بمليوني سنة.

ووفقا للباحثين من جامعة لاتروب، فإن هذا الاكتشاف هو الأقدم والأكثر حفظا لأشباه البشر صغيري المخ، ويطلق عليهم اسم "Paranthropus robustus".

وعثر على الجمجمة، التي تعود لرجل، في كهف دريمولين بالقرب من جوهانسبرج، حيث يمكن أن تساعد على فهم جديد للتطور البشري الدقيق.

Palaeoanthropologists from @latrobe have led the discovery of a two-million-year-old adult Paranthropus robustus skull in South Africa. The #fossil sheds new light on our evolutionary history.



Read their findings in @NatureEcoEvo: https://t.co/YMLZWfq6cs #Drimolen #Archaeology pic.twitter.com/3DdILI7NrC — La Trobe News (@latrobenews) November 9, 2020

واعتقد العلماء، حتى وقت قريب، أن هذا النوع من البشر تواجد في مجموعات اجتماعية تشبه تجمعات الغوريلا، حيث تعيش الذكور الضخمة مع مجموعة من الإناث الأقل حجما.

وأشار العلماء أن الجمجمة التي تم العثور عليها أقرب إلى حجم جمجمة الأنثى، التي عثر عليها سابقا في نفس الموقع، مما يوفر أول دليل عالي الدقة على التطور الجزئي لأنواع أشباه البشر المبكرة، وفق مجلة "nature" العلمية.

Sexual dimorphism or...climate change? Analysis of new Paranthropus robustus fossils suggest climate drove size variation in this hominin. Check out this research involving EvAnth Prof @JustinLedogar in @NatureEcoEvo: https://t.co/0TWzOzD1NZ and coverage: https://t.co/1kMxFbpKqA pic.twitter.com/hzXiwW5doT — EvAnth Duke (@EvAnthDuke) November 9, 2020

وأكد الباحثون أن الاكتشاف يمكن أن يقدم فهما جديدا لتطور أسلاف البشر، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في هذا المجال.