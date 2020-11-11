اليابان تخطط لإطلاق 4 أقمار صناعية بمساعدة روسية

أعلنت شركة "Axelspace" اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بإطلاق أربعة أقمار صناعية يابانية صغيرة يمكنها التقاط صور عالية الدقة تصل إلى 2.5 متر على سطح الأرض، من منصة بايكونور من خلال استخدام مركبة إطلاق روسية.

وأصدرت الشركة اليابانية بيانا قالت فيه إنه تم الاتفاق على الموعد الأولي لإطلاق المجموعة مع مشغل الإطلاق التجاري "Glavkosmos Launch Services".

وأضاف البيان أن "أحد الأقمار تنتمي إلى إدارة محافظة فوكوي، التي ستصبح أول هيئة حكومية محلية في اليابان لديها قمر صناعي خاص بها في المدار".

وفقًا لـلشركة يُطلق على القمر الصناعي اسم Suisen الذي يزن حوالي 100 كغ وهناك أقمار أخرى من نفس الطراز تم إطلاقها في ديسمبر 2018.

وبحسب كيودو، تعتزم السلطات في محافظة فوكوي استخدام صور من القمر الصناعي Suisen للعمل على الوقاية من الكوارث الطبيعية وفي منطقة السياحة.

وكان من المقرر الإطلاق من أبريل إلى سبتمبر من هذا العام، ولكن بسبب الوضع مع انتشار فيروس كورونا في العالم، تم تأجيل موعده.