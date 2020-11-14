طبيبة تنصح بالحد من تناول الحلويات أثناء المرض

أخبرت الطبيبة المعالجة ليديا غولوبينكو لماذا يجب على المرء أثناء المرض الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.

وفقًا للخبيرة، فإن ملفات تعريف الارتباط والحلويات والأطعمة السكرية الأخرى لها تأثير سلبي مؤقت على جهاز المناعة، حيث يمكن أن تضعف قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

وقالت: "إنها تعرض نظام المناعة لديك للخطر لحماية صحتك بشكل كامل. إذا كنت تريد شيئًا حلوًا، فتناول الفاكهة - إنها صحية أكثر"، حسب "كومسومولسكايا برافدا".

من أجل مساعدة الجسم خلال فترة المرض الموسمي، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل صحيح، وممارسة الرياضة.