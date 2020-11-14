سليم بوقرموح... رحلة عالم جزائري من مستشفى بالعاصمة إلى "فايزر" لإنتاج لقاح كورونا

تضمنت قائمة مختبر "فايرز"، التي أعلنت توصلها إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اسم الباحث الجزائري سليم بوقرموح الذي تخرج من الجامعة الجزائرية وبدأ مشواره المهني من مستشفى مصطفى باشا.

وكتب البروفيسور سليم بوقرموح، عبر حسابه الرسمي على "Linkedin"، قائلا "العلم سيفوز"، وتابع "أنا فخور للغاية ومحظوظ جدا لكوني جزءً من الفريق الذي يقود هذه التجارب السريرية".

ويعد البروفيسور بوقرموح خريجا للطب، من جامعة الجزائر سنة 1996، بعدها تحصل على دبلوم "الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم" بنفس الجامعة سنة 2001.

وعمل الباحث الجزائري، في سنواته الأولى بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" بالعاصمة بقسم طب الأطفال والتوليد، بعدها شغل منصبا بمركز "بيار وماري كوري" بقسم جراحة الصدر، ثم انتقل إلى معهد باستور عام 1998 – 2001.

وبحث العالم عن تطوير معارفه دفعه إلى الهجرة نحو كندا، حيث شغل عدة مناصب منها دكتور بجامعة "مونتريال"، كما التحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الإمتحانات سنة 2007.

شارك البروفيسور بين عام 2010 و 2012، في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا" بسنغافورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.

واستقر بوقرموح في أمريكا، وإلتحق بجامعة "هافارد" وتحصل على شهادات دولية سنة 2014-2015، ليفتك بعد ذلك منصب مدير مساعد في البحث والتطوير اللقاحات بمخابر “فايزر” الدولية منذ سنة 2017.