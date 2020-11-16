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    قرار صادم جديد من غوغل... حساباتك مهددة بالحذف

    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
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    أصدرت شركة غوغل الأمريكية قرارا جديدا وصف بـ"الصادم" لعدد كبير من المستخدمين، والذي يتيح للشركة إمكانية حذف حسابات أي شخص في حالات محددة.

    وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن غوغل أصدرت تحديثا لسياساتها الجديدة لحسابات المستخدمين اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2021.

    وتقضي السياسات الجديدة من غوغل بحذف بيانات أي حساب "غير نشط" لمدة تصل إلى العامين، من على منصات وخدمات البريد الإلكتروني "جيميل" وخدمة التخزين السحابي "غوغل درايف".

    شعار شركة غوغل الأمريكية
    © REUTERS / Charles Platiau
    قرار صادم من غوغل... تلك الخدمة لن تصبح مجانية

    وسيتم وفقا لهذا القرار حذف أي بيانات أو محتوى أو ملفات خاصة بك من تلك التطبيقات في حالة كان حسابك غير نشطا لعامين تقريبا.

    كما أن تلك الخدمة ستكون مفعلة أيضا لكل من تجاوز السعة التخزينية لـ"جيميل" أو "غوغل درايف"، بما في ذلك مستندات غوغل أو جدوال البيانات أو العروض التقديمية أو الرسومات والنماذج والملفات والصور.

    وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الهدف من ذلك تحقيق توافق مع أفضل الممارسات الشائعة عبر تطبيقاتها.

    وتابعت بقولها "إذا تجاوزتَ السعة التخزينية لمدة تزيد على عامين ستقوم غوغل بحذف المحتوى الخاص بك والصور والملفات عبر جيميل وغوغل درايف".

    وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم إخطارات متعددة للمستخدمين المستهدفين، قبل إزالة أي محتوى.

    وأردفت قائلة "أبسط طريقة لتجنب تلك السياسة المزعجة، هو الحفاظ على حسابك نشطا، وتنظيفه باستمرار، وزيارة خدمتي جيميل وغوغل درايف بشكل دوري عبر الويب أو الهاتف المحمول أثناء تسجيل دخول أو اتصالك بالإنترنت".

    كما ستمنح غوغل، في حالة كان حساب المستخدم غير نشط، إمكانية أن يحظى بمساعدة الآخرين في إدارة حسابه أو إخطار جهة الاتصال الموثوقة لفترة معينة تتراوح بين 3 و18 شهرا تقريبا قبل إزالة المحتوى بصورة نهائية.

    أما بالنسبة لتجاوز سعة التخزين، فيمكن للمستخدم أن يحصل على أكثر من 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية، بأن يحصل على خطة تخزين أكبر من غوغل تبدأ من 100 غيغابايت، مع ميزات إضافية، ولكن بمقابل مادي، وليس مجانا.

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    غوغل درايف, جيميل, شركة غوغل, غوغل
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