الكشف عن تفاصيل إصابات كورونا في المدارس المصرية

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر في وزارة الصحة المصرية، تفاصيل إصابة 310 أشخاص بفيروس كورونا داخل المدارس المصرية.

وقال المصدر: "الإصابات في مجملها كانت أعراضها خفيفة، وأصحابها يتمتعون بحصة جيدة".

وأشار إلى أن الإصابات بكورونا في المدارس تتنوع حالاتها ما بين طلاب ومدرسين وعمال وموظفين إداريين.

وأضاف بقوله: "بمجرد ظهور الأعراض داخل المدرسة على أي حالة وتحديدًا عرض ارتفاع درجة الحرارة، تودع غرفة العزل والفرز، ويتم إبلاغ الأهل وولي الأمر في حال كان الاشتباه يخص الطلاب، ثم تُجرى المتابعة عبر الإدارة التعليمية ومديرية الصحة يوميًا مع الحالة المصابة في المنزل؛ للتأكد من استقرارها وعدم تطور الأعراض".

وأكمل بدوه: "هناك حالات مصابة أُبلغ عن ظهور أعراض عليها من خلال أولياء الأمور من المنزل، وهذه تُتابع أيضًا ببروتوكول العزل المنزلي".

ولفتت المصادر أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وضعتا خطة وقائية يتم تنفيذها بالشكل الصحيح لضمان عام دراسي آمن، لافتًا إلى أنه لا نية لغلق المدارس أو عدم استكمال العام الدراسي، وهناك خطط بديلة مثل التعليم "أون لاين" والمنصات المختلفة، ولا داعي للخوف.