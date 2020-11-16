تسجيل
14:34 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    الكشف عن تفاصيل إصابات كورونا في المدارس المصرية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/24/1045782482_0:0:3280:1846_1200x675_80_0_0_458cef081e3d783f419b341eeb299d4f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202011161047208171-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    كشفت مصادر محلية مصرية تفاصيل إصابات كورونا داخل المدارس المصرية.

    ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر في وزارة الصحة المصرية، تفاصيل إصابة 310 أشخاص بفيروس كورونا داخل المدارس المصرية.

    وقال المصدر: "الإصابات في مجملها كانت أعراضها خفيفة، وأصحابها يتمتعون بحصة جيدة".

    مخاوف من كورونا في مصر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مسؤول بالصحة المصرية يحدد موعد ذروة كورونا ووقت انحساره

    وأشار إلى أن الإصابات بكورونا في المدارس تتنوع حالاتها ما بين طلاب ومدرسين وعمال وموظفين إداريين.

    وأضاف بقوله: "بمجرد ظهور الأعراض داخل المدرسة على أي حالة وتحديدًا عرض ارتفاع درجة الحرارة، تودع غرفة العزل والفرز، ويتم إبلاغ الأهل وولي الأمر في حال كان الاشتباه يخص الطلاب، ثم تُجرى المتابعة عبر الإدارة التعليمية ومديرية الصحة يوميًا مع الحالة المصابة في المنزل؛ للتأكد من استقرارها وعدم تطور الأعراض".

    وأكمل بدوه: "هناك حالات مصابة أُبلغ عن ظهور أعراض عليها من خلال أولياء الأمور من المنزل، وهذه تُتابع أيضًا ببروتوكول العزل المنزلي".

    ولفتت المصادر أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وضعتا خطة وقائية يتم تنفيذها بالشكل الصحيح لضمان عام دراسي آمن، لافتًا إلى أنه لا نية لغلق المدارس أو عدم استكمال العام الدراسي، وهناك خطط بديلة مثل التعليم "أون لاين" والمنصات المختلفة، ولا داعي للخوف.

    انظر أيضا:

    الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من كورونا
    مسؤول بالصحة المصرية يحدد موعد ذروة كورونا ووقت انحساره
    الكينيون ينعونه… كورونا تقضي على أشهر جراح مصري في القارة السمراء
    كورونا "يتسلل" إلى الملاعب المصرية... بعد صلاح نجم مصري يدخل قائمة "المصابين"
    الكلمات الدلالية:
    المدارس, وزارة الصحة المصرية, وزارة التعليم العالي المصرية, وزارة التعليم, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وقطر
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق الليبية وقطر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك