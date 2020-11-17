تسجيل
10:33 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين د

    خبير روسي: احذروا من مخاطر تناول "فيتامين د" بصورة غير منضبطة

    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    علوم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (89)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104532/82/1045328278_0:325:1201:1000_1200x675_80_0_0_f6e4aca3ce2326225394d9e8110b2c28.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202011171047217099--%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D8%A9/

    يحذر طبيب روسيا الفخري، الدكتور ميخائيل كاغان ، من مخاطر تناول فيتامين "د" بصورة غير منضبطة ، والذي يتخذه الكثيرون اليوم كإجراء وقائي ضد COVID-19.

    أوضح ميخائيل كاغان لـ "روسيسكايا غازيتا"، أن الاهتمام بالفيتامينات ازداد في العالم بأسره أخيرا، وأن نقص الفيتامينات هو أمر شائع بين الناس في روسيا على وجه الخصوص، قائلا:

    "في الوقت الحالي، ازداد الاهتمام بفيتامين "د" بشكل كبير. والحقيقة هي أن روسيا تقع في منطقة منخفضة التعرض للشمس، وبالتالي فإن نقص الفيتامينات شائع جدا بين شرائح مختلفة من السكان."

    وبالنظر إلى الدور الفسيولوجي المهم لهذا الفيتامين، يشير عدد من الباحثين إلى أن نقص "فيتامين د" قد يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض، بداية بأمراض القلب والأوعية الدموية، وصولا إلى مرض ألزهايمر، وغالبا ما يتم الكشف عن المستويات المنخفضة من فيتامين "د" عند المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسرطان. 

    ويتابع الطبيب قوله: "وحتى الآن، للأسف، لم يتم الحصول على دليل مقنع على أن نقص هذا الفيتامين هو الذي ساهم في تطور هذه الأمراض، كما أنه لم يكن نتيجة لها أو مجرد عامل مصاحب، كما أنه لم يتم إثبات أن تطبيع مستويات فيتامين "د" عن طريق تناول مستحضرات تحتوي عليه بشكل موثوق يحمي الشخص من أمراض أخرى غير هشاشة العظام".

    وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك العديد من التقارير والمنشورات في وسائل الإعلام أن نقص فيتامين (د) يؤدي إلى إصابة أسرع بالوباء  "COVID-19". وقد تسبب هذا الموضوع في زيادة الطلب على مستحضرات "فيتامين د" في الصيدليات، وقال الخبير تعليقا على ذلك ميخائيل كاغان:

    "تمت دراسة تأثير فيتامين (د) على المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بما في ذلك الإنفلونزا، وقد أظهر عدد من الدراسات الخاضعة للرقابة انخفاضا في مخاطر الإصابة بالمرض مع تناول "فيتامين د" بانتظام، خاصة عند الأشخاص الذين كانوا يعانون من نقص سابقا. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أهمية "فيتامين د" من حيث الوقاية من الحالات الشديدة من المرض".

    وأوضح الخبير: "نظرا لأن الإصابة بفيروس كورونا الجديد تنتمي أيضا إلى مجموعة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، فإن بعض الدراسات تشير إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين "د" وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة".

    ويؤكد ميخائيل كاغان: " لا توجد حاليا منشورات تؤكد أو تدحض فعالية تناول "فيتامين د" للوقاية من COVID-19 أو علاجه".

    ونتيجة لذلك، لا ينصح الطبيب بالتداوي الذاتي، ويحذر من تناول مستحضرات "فيتامين د" دون مراقبة مستواه في الجسم والجرعة عند تناوله، وخلص الخبير إلى أن "النهج الأمثل في هذه الحالة هو فحص مستوى فيتامين "د" في الدم بانتظام، واستشارة الأطباء دائما".

    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (89)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    عمالقة التكنولوجيا
    كيف يجني عمالقة التكنولوجيا المليارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك