كيف أرسل العلماء السوفييت أول مختبر متنقل إلى القمر في العالم

قبل خمسين عامًا، نجحت محطة "لونا-17"، التي قطعت ما يقرب من 380 ألف كيلومتر في الأسبوع، في الهبوط على القمر.

نشرت "روسكوسموس" وثائق رفعت عنها السرية عن تطوير وإطلاق أول مركبة قمرية. لقد كان أول مختبر علمي متحرك في العالم يتم التحكم فيه عن بعد والذي سار فوق سطح جرم سماوي آخر.

قبل خمسين عامًا، نجحت محطة "لونا-17"، التي قطعت ما يقرب من 380 ألف كيلومتر في الأسبوع، في توصيل شحنة ثمينة إلى المنطقة الساحلية في الجزء الغربي من القمر. تم إعداد السيارة الكهربائية القمرية للمغامرة الفضائية الأولى والأخيرة: جرى إجراء أول اختبار للقيادة على الأرض - في صحاري آسيا الوسطى، كامتشاتكا، في الحفر البركانية وفي الحقول المغطاة بالثلوج.

قال المبدع المشهور لتكنولوجيا الفضاء، نيكولاي بابكين: "تم صنع ما يسمى بنموذج التصميم في المصنع. وقد صُنع من الخشب. كانوا يحضرون الحجارة والصخور بالعربات من أجل تنظيم سباق قمري في مكان ما هناك"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

في جو من السرية التامة، تم أيضًا اختيار أول طاقم للتحكم في المركبة القمرية. لمدة عشرين عاما ظلت أسماء "رواد الفضاء" سرية.

⚡ #РАССЕКРЕЧЕНО



50 лет назад на поверхность Луны мягко опустилась тяжелая автоматическая станция «Луна-17» 🚀🌔



Мы представляем новый комплект рассекреченных материалов, рассказывающих о разработке и запуске этого уникального космического объекта ➡️ https://t.co/r0LNNT4nYI pic.twitter.com/sHwskAqEn9 — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 16, 2020

التحكم عن بعد في المعدات أمر شائع اليوم. في السبعينيات من القرن الماضي، كان الأمر أشبه بالخيال. وحينذاك شغل تأخر الإشارة من القمر إلى الأرض حوالي نصف دقيقة. وكان المتخصصون في غرفة التحكم يتغيرون كل ساعتين: السائقون والملاحون الذين يخططون للطريق ومجموعة معالجة البيانات - كانوا جميعًا تحت إشراف الأطباء المستمر.

اتفق العلماء في جميع أنحاء العالم على أن المركبة الجوالة السوفيتية جهاز فريد. في وقت لاحق، تم بناء المركبة الجوالة الأمريكية والمركبة الجوالة الصينية على أساس نموذجها الأولي. وجرى الحفاظ على سرية كل تفاصيل الابتكار. على سبيل المثال، تم إنشاء هيكل المركبة في نفس معهد الأبحاث، حيث تم تصنيع هيكل الدبابات السوفيتية. اليوم، نسختها الدقيقة موجودة في متحف موسكو للملاحة الفضائية.

فكر المصمم في كل شيء بأدق التفاصيل. على سبيل المثال، عجلات المركبة القمرية: تبدو عادية عند النظر إليها، لكنها في الحقيقة مصنوعة بذكاء شديد. لا تتصل بعضها ببعض. إذا سقطت إحدى العجلات في حفرة أو تعثرت على عقبة لا يمكن التغلب عليها، فإن المركبة سوف تتخلص منها وتستمر في التحرك.

استغرقت رحلة المركبة القمرية 11 يومًا فقط إلى القمر. في الحساب الأرضي، 301 يومًا و 6 ساعات و 37 دقيقة. تمكنت من استكشاف 80 ألف متر مربع من سطح النجم الليلي. أرسلت 25000 صورة إلى الأرض وأخذت 25 عينة كيميائية.