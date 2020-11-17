طبيب أورام: هذه الإجراءات تساعد على تجنب الإصابة بالسرطان

قدم كبير أطباء الأورام في تتارستان، إدوارد ناغومانوف، بعض النصائح حول كيفية الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان والتعرف عليه في المراحل المبكرة.

وبحسب موقع "تتار أنفو"، فإن إدوارد ناغومانوف شدد في البداية على ضرورة الإقلاع عن التدخين والكحول.

وقال: "يعلم الجميع أن التدخين ضار ويؤثر التدخين في الأورام الخبيثة على تطور 16 نوعا من السرطان".

وأشار ناغومانوف إلى أن الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يؤثر على تطور أورام تجويف الفم والجهاز الهضمي والحنجرة.

كما نصح بالتحكم في الوزن، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى الاهتمام بالنشاط البدني الكافي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم".

وحذر الاختصاصي من التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة مع وجود مناطق مفتوحة من الجسم. كما حث على مراعاة قواعد السلامة في العمل في حالة وجود مخاطر مهنية وفي المنزل، حيث يمكن الاتصال بالمواد الكيميائية المنزلية.

وخلص ناغومانوف إلى أن "تنفيذ هذه القواعد وحدها سيقلل من خطر الإصابة بأي تكوين خبيث بنسبة 30%".

بالإضافة إلى ذلك، دعا الخبير إلى إجراء فحوصات منتظمة والمشاركة في برامج الفرز، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنواع من التشخيصات تجعل من الممكن في 70% من الحالات اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة، عندما يكون هناك احتمال كبير لهزيمة المرض.