تغييرات كبرى من "غوغل" خاصة بحساباتك البنكية

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية جملة من التغييرات الكبرى، التي تخص الحسابات البنيكة للمستخدمين.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني أن غوغل أجرت تغييرات كبرى في تطبيق "غوغل باي" للدفع الإلكتروني، والتي باتت ترتبط حاليا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى.

وستمنح تلك التغييرات الكبرى تطبيق "غوغل باي" إمكانية العمل على جميع المتاجر، مثلها مثل خدمة "آبل باي" لمستخدمي "آيفون".

وقدمت "غوغل" في مقطع فيديو، كل التفاصيل لتطبيق "غوغل باي" الجديد، الذي يعمل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيعمل تطبيق غوغل الجديد في بادئ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم تفعيلها لباقي دول العالم في وقت لاحق.

وسيتعاون نظام غوغل المصرفي الجديد مع الحكومات المختلفة، والتي تمنح المستخدمين أيضا أدوات الإنفاق المرئية، وتوفير طرق سهلة لإدارة عمليات الإنفاق تلك.

ويتوقع الخبراء أن تطور غوغل تلك التقنية لتطلق فيما بعد "بنك غوغل" المصرفي الخاص بها، والذي يمكن أن يكون واحد من أقوى المؤسسات المصرفية في العالم.