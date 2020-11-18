كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية يكشف عن تأثير كورونا على وظائف المخ

أكد كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، يوري بيلينكوف، أنه أثناء وبعد الشفاء من كورونا، لا يصل الأكسجين بشكل كاف إلى الدماغ.

وقال بيلينكوف في حوار مع قناة "زفيزدا" الروسية: "نحن نعرف القليل جدًا عما يحدث للجسم بعد ذلك، عندما يتعافى الشخص ظاهريًا من كوفيد-19. هل يؤثر على وظائف المخ؟ بكل تأكيد نعم. أحد العوامل هو نقص الأكسجة، نقص الأكسجين في الدم، مما يعني نقص وصول الدم إلى الدماغ".

وأضاف: "من وجهة نظر المراقبة الطويلة المدى، ليست لدينا خبرة كبيرة مع COVID-19. نحن نعلم بوضوح أن المرضى، الذين يعانون من أمراض أخرى، أمراض خطيرة - الأوعية الدموية والرئة والسكري وزيادة الوزن - لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمسار شديد".

في الوقت نفسه، أشار بيلينكوف إلى أن الشباب بدأوا يموتون مؤخرًا بسبب فيروس كورونا أكثر وأكثر. وذكَّر طبيب القلب مرة أخرى أن "جميع الأمراض المزمنة - أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم الشرياني - هي عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع".

كما أوصى الطبيب بأنه في حالة ظهور أعراض الفيروس، يجب الاتصال على الفور بالمنشأة الطبية لتجنب سيناريو سلبي للمرض.