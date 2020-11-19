خبير روسي يكشف المجموعة الأكثر خطرا للموت بعد الإصابة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثرعرضة للوفاة في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، سيرغي بويتسوف، في حديث نقله موقع "زفيزدا" الروسي: "الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية نفسها لا تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنها تزيد من احتمالية حدوث مضاعفات من الفيروس لمثل هؤلاء المرضى، حيث يزيد معدل دخول هؤلاء المرضى إلى المستشفى بنسبة 6 مرات، ويزيد معدل الوفيات بينهم حسب أحدث البيانات 12 مرة".

وأضاف بويتسوف، قائلا: "إن كل مريض ثالث مصاب بـفيروس كورونا المستجد يعاني بعد ذلك من مشاكل في الدورة الدموية ومع ذلك لا تزال آثار فيروس كورونا غير مفهومة جيدا".

كما أكد الاختصاصي أنه في بداية العام كان هناك انخفاض في معدل وفيات مرضى القلب والأوعية الدموية، فيما تغيرت المؤشرات الآن، حيث زاد معدل الوفيات في روسيا خلال الشهرين الأخيرين فقط بعد أن بدأ عدد الحالات في النمو.

واعتبر بويتسوف أن الإحصاءات الرسمية التي تفيد بأن 33% من الحالات لم يكن فيروس كورونا المسبب الرئيسي للوفاة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.