اختراع روسي يزيد سرعة ضخ النفط عبر الأنابيب

وتم إنشاؤها لزيادة سرعة ضخ الهيدروكربونات عبر الأنابيب، وفقا لما نشره المخترعون في مجلة "سبرينغر لينك".

وتبقى خطوط الأنابيب الوسيلة الأساسية لنقل كميات كبيرة من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي. ولكن طريقة نقل النفط والغاز هذه تواجه مشكلة تعويقية تسببها قوة الاحتكاك الحركي بين محتويات الأنبوب وجداره. ويحتاج الأمر إلى جهد كبير للتغلب على قوة الاحتكاك التي تعرقل سريان المواد الجاري نقلها داخل الأنبوب.

ومن أجل حل هذه المشكلة وتقليل خشونة جدار الأنبوب يعمل علماء الجامعة التكنيكية في مدينة ياروسلافل الروسية على ابتكار الدهانات والورنيشات المركبة لطلاء السطح الداخلي للأنابيب، تمنع التآكل والتراكمات على جدران الأنابيب وتقلل الاحتكاك التعويقي، لتكسية جدران الأنابيب.

وهذا سيسمح زيادة معدل التدفق الأقصى للغاز داخل الأنابيب بنحو 18% من 8.25 مليون متر مكعب إلى 9.91 مليون متر مكعب في اليوم.

وقال أحد العلماء: "الطلاء الذي حصلنا عليه يوصل خشونة الأنابيب من 0.18-0.35 ميكرون (مقارنة بخشونة السطح في حدود 3-5 ميكرون المستخدمة عادة)، ونتيجة لذلك يزداد معدل نقل الهيدروكربونات مع الحفاظ على خصائص مقاومة التآكل عند مستوى عال".

ومن بين العناصر التي دخلت في تطوير المواد، راتنجات التبادل الأيوني الصديقة للبيئة (حصل عليها العلماء من انحلال قش الأرز)، على أساس ثاني أكسيد السيليكون غير المتبلور والأصباغ الأساسية مع غمد بوليانيلين.

ويعمل العلماء في الوقت الحالي على إدخال المواد الجديدة ضمن إنتاج مصنع الأصباغ الروسية في ياروسلافل.