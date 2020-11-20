غوغل تقدم هدية إلى أصحاب "آيفون"

أوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "غوغل" قررت أن تقدم خدمتها الشهيرة للألعاب "غوغل ستاديا" إلى كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" لأول مرة.

وأشارت غوغل إلى أنها اضطرت للامتثال إلى قواعد شركة "أبل" الأمريكية، وتحويل خدمة بث الألعاب "غوغل ستاديا" إلى تطبيق عادي، كي تسمح الشركة بوجوده على متجر التطبيقات "آب ستور".

وسيكون تطبيق "غوغل ستاديا" على هواتف "آيفون" بمثابة تطبيق ويب تقدمي من نوع "PWA"، والذي سيشبه بصورة كبيرة منصة الألعاب، ولكن بعد امتثال التطبيق لقواعد "أبل".

وتسمح تطبيقات الويب التقدمية للمطورين بتقديم تجربة شبيهة بصورة كبيرة بمواقع الويب، ما يجعل إمكانية تشغيل "غوغل ستاديا" على هواتف "آيفون" أمرا قابل للتطبيق بسهولة.

وقالت شركة غوغل إنها حاليا بصدد إجراء عمليات الاختبار العام للخدمة، خلال الأسابيع المقبلة، على أن تقدم الخدمة بشكل رسمي بعدها لكل مستخدمي آيفون.