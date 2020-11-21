مشروب مثبط لفيروس كورونا

توصل علماء من معهد علم الفيروسات في مستشفى جامعة إيسن بألمانيا إلى أن شاي المريمية وشاي البريلا لهما تأثير مضاد للفيروسات يثبط نشاط فيروس كورونا.

خلال الدراسة، عالج المتخصصون الخلايا المصابة بفيروس كورونا بشاي الأعشاب من المريمية والبريلا والكزبرة، وفقًا لتقارير biorxiv.

أظهرت نتيجة الدراسة أنه حتى علاج الخلايا لمدة نصف ساعة بشاي المريمية والبريلا يمكن أن يثبط بشكل كبير قدرة الفيروس التاجي على التكاثر.

وفقًا لعلماء الفيروسات، يمكن استخدام هذه المشروبات للوقاية منCOVID-19. في الوقت نفسه، تم تأكيد أن الدراسة يجب أن يتم تقييمها من قبل علماء آخرين.

في وقت سابق، خلص علماء من معهد علم الفيروسات الجزيئي في المركز الطبي بجامعة أولم في ألمانيا إلى أن التوت البري قادر على قمع فيروس كورونا.

قال عالم فيروسات، شريطة عدم الكشف عن هويته ، لصحيفة "فزغلياد"، إن بعض أنواع التوت والشاي الأخضر يمكن أن تقلل من تركيز فيروس كورونا في جسم الإنسان، لكنها لا تعالج العدوى.