"غوغل" تطور تطبيقا يساعد فاقدي البصر على الركض دون مساعدة... فيديو

تجري شركة "غوغل" تجارب لتطبيق جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة ضعاف وفاقدي البصر على الركض بمفردهم دون مساعدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التطبيق الجديد "مشروع التوجيه" يستخدم كاميرا الهاتف لاستكشاف الخطوط والعلامات على الأرض وإرشاد المستخدمين من فاقدي البصر وضعاف النظر بالتنبيهات الصوتية عبر سماعات الرأس وجهاز يوضع حول الجسم.

وأفادت الصحيفة بأن الشركة أكدت أن فكرة التطبيق بدأت العام الماضي وما زال في مراحله الأولى، وانطلقت بعد أن طلب منهم العداء الكفيف توماس بانيكن والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة Guiding Eyes for the Blind، والذي بدأ المعاناة من ضعف البصر وهو في سن الثامنة تصميم برنامج أو تطبيق يسمح له بالركض بشكل فردي دون الحاجة لأي مساعدة من البشر أو الحيوانات.

وقال: "إذا انجرفت إلى يسار الخط ، فإن الصوت سيرتفع أكثر وأكثر تنافرًا في أذني اليسرى و إذا انجرفت إلى اليمين، سيحدث نفس الشيء، لكن في أذني اليمنى".

وفقد توماس بانيكن البصر بشكل كامل في سن المراهقة، ما اضطره في النهاية للتخلي عن هوايته المفضلة، وهي الجري، لكنه عاد لممارستها مرة أخرى بعد توفر مرشدين بحريين وحيوانات، ولكنه كتب عبر مدونته أنه يرغب في المزيد من الاستقلالية.

ففي عام 2019 وأثناء حدث الهاكاثون، طلب بانيكن من غوغل تطوير تقنية تساعد ضعاف وفاقدي البصر على ممارسة هواية الجري بشكل أكثر استقلالية.

وخلال عدة أشهر تمكن بانيك من استخدام التطبيق الجديد في مرحلته التجريبية وأشاد به، وقال إنه حظي بحرية لم يشعر بها منذ عقود أثناء ممارسته لهوايته المفضلة -الجري- حيث كان النظام قادرا على وضعه في الاتجاه الصحيح.

وذكرت الصحيفة أن التطبيق لا يحتاج للاتصال بالإنترنت، ويمكن الاعتماد عليه في الظروف الجوية المختلفة.