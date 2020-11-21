علماء يشرحون كيف تسبب وباء كوفيد-19 في تفشي مرض الحصبة

يمكن أن يؤدي وباء الفيروس التاجي إلى تفشي الأمراض المختلفة، بما في ذلك الحصبة. أسباب ذلك هي عدم أخذ التطعيمات المخطط لها للأطفال، وزيادة الفقر وقلة المساعدة الاجتماعية. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن.

وبحسب مجلة لانسيت، فإن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، لذا فإن الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح هم عرضة بنسبة 100٪ للإصابة بالعدوى.

قال البروفيسور كيم مولهولاند: "تم استخدام كل الجهود في المعركة ضد فيروس كورونا، مما أثر سلبًا على إجراء تطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى، والتي تم العمل عليها لسنوات".

يشير المنشور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن حوالي 94 مليون طفل فاتتهم اللقاحات الروتينية ضد الحصبة.