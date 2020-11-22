أطعمة لا يجب تناولها بعد المرض

أعلنت أخصائية التغذية آنا إيفاشكيفيتش لصحيفة "الحجج والحقائق" لتفادي العواقب السلبية بعد المرض وتناول المضادات الحيوية، من الضروري عدم تناول الجريب فروت والكحول والخميرة والسكر.

وأشارت إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تعطل البكتيريا المعوية.

وحذرت الطبيبة من أن "هذه المنتجات، أولاً، تعيق الامتصاص السليم للمضادات الحيوية، ويمكن أن تسبب أيضًا الغثيان وآلام البطن وحتى اضطرابات ضربات القلب".

وأشارت الأخصائية أيضًا إلى أن العلاج بالمضادات الحيوية في حد ذاته يمكن أن يثير داء المبيضات، وأن استخدام الحلويات ومنتجات الدقيق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض.

وقالت إن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ستساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الآثار الجانبية، منها مخلل الملفوف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد تناول الخرشوف والسبانخ والحبوب الكاملة والزبادي الطبيعي والكفير والفواكه والخضروات وكرنب بروكسل والبقدونس وتوت البحر النبق.