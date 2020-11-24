دراسة: الدلافين قادرة على إبطاء نبضات قلوبها عند الحاجة

توصلت دراسة جديدة إلى أن الدلافين تعمل على إبطاء نبضات قلوبها قبل الغوص، ويمكنها حتى ضبط معدل ضربات قلبها اعتمادًا على المدة التي تخطط للغوص فيها.

نُشرت النتائج في مجلة "فرونتيرز إن فيزيولوجي"، وهي تقدم رؤى جديدة حول كيفية قيام الثدييات البحرية بحفظ الأكسجين والتكيف مع الضغط أثناء الغوص.

درس مؤلفو الدراسة ثلاثة دلافين ذكور (Tursiops truncatus)، حيث تم تدريبها خصيصًا لحبس أنفاسها لفترات زمنية مختلفة بناءً على التعليمات.

قال الدكتور أندرياس فالمان: "لقد دربنا الدلافين على حبس الأنفاس لفترة طويلة وقصيرة وفي حالة أخرى كانت لديها الحرية لفعل ما تريد".

وتابع فالمان، "عندما طُلب من الدلافين حبس أنفاسها، انخفضت معدلات ضربات قلوبها قبل أو فور حبس النفس. ولاحظنا أيضًا أن الدلافين خفضت معدل ضربات قلوبها بشكل أسرع وأكثر عند الاستعداد لحبس أنفاسها لمدة طويلة".

وبينت النتائج أن الدلافين، وربما ثدييات بحرية أخرى، قد تغير بوعي معدل ضربات قلبها ليناسب مدة غطسها. ويعتقد فالمان، أن الدلافين تتمتع بالقدرة على تغيير معدل ضربات القلب بقدر ما نستطيع أنا وأنت تقليل سرعة تنفسنا.

يعد فهم كيفية قدرة الثدييات البحرية على الغوص بأمان لفترات طويلة من الوقت أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من الآثار الصحية للاضطرابات الصوتية من صنع الإنسان.

وتابع الباحث، "إذا كانت هذه القدرة على تنظيم معدل ضربات القلب مهمة لتجنب داء تخفيف الضغط، ويؤدي التعرض المفاجئ لصوت عالي مفاجئ إلى فشل هذه الآلية، يجب أن نتجنب الاضطرابات الصاخبة المفاجئة وبدلاً من ذلك نزيد مستوى الضوضاء ببطء للتسبب في الحد الأدنى من التوتر للثديات البحرية.