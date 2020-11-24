غوغل تختبر تطبيقا يتعرف على تسجيلاتك الصوتية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تختبر حاليا تطبيقا جديدا أطلقت عليه اسم "تاسك ميت"، يمكنه التعرف على التسجيلات الصوتية لمستخدميه.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم أرينا" التقني المتخصص أن التطبيق الجيدد لا يزال في مرحلة "التجارب" المغلقة على عدد محدود من المستخدمين.

ويشبه التطبيق الجديد "تاسك ميت" من غوغل تطبيق "غوغل أوبينيون ريواردز" للمكافآت.

سيمكن من خلال التطبيق الجديد من غوغل أن تتعرف على آرا المستخدمين السلبية عند شرائهم عدد من المنتجات، معتمدة على البيانات المقدمة من تطبيقات تابعة لها مثل بريد "جيميل" ومساعد غوغل الذكي ويوتيوب.

وسيمكن للتطبيق التعرف على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، التي تتضمن آراءا حول المنتجات التي اشتروها.

كما ستمكن المستخدمين من تسجيل آرائهم حول تلك المنتجات، مقابل الحصول على مكافآت معينة مثل الوصول إلى بعض التطبيقات مدفوعة الأجر عبر متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".

وترغب غوغل من هذا التطبيق تقديم خدمة أكثر تعمقا إلى أصحاب الأعمال حول آراء المستخدمين في منتجاتهم.

ولكن يبدو أن تلك التقنية تثير جدلا كبيرا حول خصوصية مستخدمي تطبيقات غوغل وأحقيتها في الاستماع إلى تسجيلاتهم الصوتية.

وتتعرف تقنية تطبيق "تاسك ميت" حتى الآن على الترجمات للغات الإنجليزية والهندية، وتسعى غوغل لأن تمدها إلى لغات أخرى حتى تصل إلى العربية.