اكتشاف مرض السرطان عن طريق الأكل

تحذر مؤسسة روي كاسل من أن عسر البلع قد يشير إلى سرطان الرئة، وفقا ل إكسبريس.

غالبًا ما يتم اكتشاف سرطان الرئة في مراحل متقدمة، عندما يؤدي نمو الورم إلى حدوث مشاكل وصعوبات في الحياة اليومية. عسر البلع، أو صعوبة البلع وتمرير الطعام عبر الحلق، هو أحد هذه المشاكل.

وأوضحت المؤسسة أنه "يمكن أن يكون سببه السرطان أو التهابات مثل مرض القلاع".

مع عسر البلع، بالإضافة إلى صعوبة البلع، غالبًا ما يعاني المرضى من الألم والحرقة.

ذكرت دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS) الأعراض الأخرى لسرطان الرئة. وتشمل هذه الأعراض السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، والألم عند التنفس أو السعال، وضيق التنفس المستمر، وفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، والتهابات الجهاز التنفسي.

بالإضافة إلى ذلك، أدرجت NHS العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. أولا، التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي، وكذلك استنشاق غازات العادم والتفاعل مع بعض المواد الكيميائية - على سبيل المثال، الأسبستوس وثاني أكسيد السيليكون.