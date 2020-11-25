عودة الموتى... ظهور جثث المنك المتورمة من قبورها في الدنمارك

قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المِنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان.

أكدت الشرطة الوطنية، التي ترأس هيئة العمليات الوطنية، المسؤولة عن "مدافن المنك"، نقلا عن موقع "dr.dk" الدنماركي، أن جثث المنك المدفونة كانت منتفخة بسبب العوامل الطبيعة قائلين:

"تتسبب الغازات والتفاعل مع التربة في انتفاخ المنك الميت واختراق سطح الأرض. وعلى بعد متر واحد على الأقل من الأرض، تم دفن المنك المصاب بالكورونا في ساحة التدريب العسكرية في هولستبرو".

وأضافوا "ومع ذلك، فإن قوى الطبيعة تجعل المزيد من الحيوانات تخترق القبر، بحيث تتمدد بحرية على الأرض". 2020, the year of the zoombie mutant killer minks https://t.co/UDqGWtJYSB — Stefan Bøgh-Andersen (@nitoen) November 24, 2020

ويقول توماس كريستنسن، الضابط الصحفي في الشرطة الوطنية معلقا على حادثة انتفاخ المنك المقتول:

" فيما يتعلق بالتحلل، يمكن تفاعل بعض الغازات، مما يؤدي إلى تمدد كل شيء قليلا ، ثم في أسوأ الحالات يتم دفعها بعيدا عن الأرض، وهذا مايفسر ظهورها فوق سطح التربة بعد دفنها".

وتابع الصحفي توماس كريستنس قائلا : "إنها عملية طبيعية، حاولنا أخذها في الاعتبار من خلال وضع المزيد من التربة فوقها".

وكما يوضح المدير الصحفي توماس كريستنسن: "ينتقل المنك المصاب بالكورونا في المقام الأول عن طريق التنفس، وبهذه الطريقة يصيب المنك الميت أقل من المنك الحي. لكن ربما لا تزال هناك بكتيريا في الفراء على المنك الميت".

ويتابع الصحفي قائلا : " ليس من الصحي أبدا الاقتراب من الحيوانات النافقة، لذلك من الطبيعي أن تبقى بعيدا عنها،ويتم معالجة الحيوانات المقتولة بمطهر ومغطاة بالجير عند دفنها.لذلك هي شديدة الخطورة يتوجب الحذر".

ولكن التحدي في نظر علماء البيولوجيا يكمن في أن "التربة الرملية في ويست جوتلاند أثبتت أنها خفيفة للغاية".

ويذكر أنه تم تغطية المدافن بتربة إضافية وأن المنطقة تحت الحراسة، وعلى المدى الطويل سيتم أيضا تسييج المنطقة. لأن هناك خطر الإصابة بالحيوانات النافقة حتى وإن كانت صغيرة. وفقا لموقع "dr.dk" الدنماركي.

الجدير بالذكر أن في وقت سابق قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان. وتعد الدنمارك أكبر منتج في العالم لفراء المنك.وقالت الشرطة إن عملية التخلص من هذه الحيوانات يجب أن تتم بأسرع ما يمكن.ورصدت حالات إصابة بفيروس كورونا في مزارع للمنك في شمال الدنمارك وجنوبها وفي مزارع أخرى في أوروبا على مدار الأشهر القليلة الماضية.