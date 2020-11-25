تسجيل
08:22 GMT25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة لبدء عمليات قتل حيوانات المنك في الدنمارك بإشراف جهات صحية

    عودة الموتى... ظهور جثث المنك المتورمة من قبورها في الدنمارك

    © AFP 2020 / MADS CLAUS RASMUSSEN
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1047073918_0:288:3072:2016_1200x675_80_0_0_ec30f1e38f83463e3142b0184e534a8a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202011251047303084-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%89-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83/

    قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المِنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان.

    أكدت الشرطة الوطنية، التي ترأس هيئة العمليات الوطنية، المسؤولة عن "مدافن المنك"، نقلا عن موقع "dr.dk" الدنماركي، أن جثث المنك المدفونة كانت منتفخة بسبب العوامل الطبيعة قائلين:

    "تتسبب الغازات والتفاعل مع التربة في انتفاخ المنك الميت واختراق سطح الأرض. وعلى بعد متر واحد على الأقل من الأرض، تم دفن المنك المصاب بالكورونا في ساحة التدريب العسكرية في هولستبرو".

    وأضافوا "ومع ذلك، فإن قوى الطبيعة تجعل المزيد من الحيوانات تخترق القبر، بحيث تتمدد بحرية على الأرض".

    ويقول توماس كريستنسن، الضابط الصحفي في الشرطة الوطنية معلقا على حادثة انتفاخ المنك المقتول:

    " فيما يتعلق بالتحلل، يمكن تفاعل بعض الغازات، مما يؤدي إلى تمدد كل شيء قليلا ، ثم في أسوأ الحالات يتم دفعها بعيدا عن الأرض، وهذا مايفسر ظهورها فوق سطح التربة بعد دفنها".

    وتابع الصحفي توماس كريستنس  قائلا : "إنها عملية طبيعية، حاولنا أخذها في الاعتبار من خلال وضع المزيد من التربة فوقها".

    وكما يوضح المدير الصحفي توماس كريستنسن: "ينتقل المنك المصاب بالكورونا في المقام الأول عن طريق التنفس، وبهذه الطريقة يصيب المنك الميت أقل من المنك الحي. لكن ربما لا تزال هناك بكتيريا في الفراء على المنك الميت". 
    ويتابع الصحفي قائلا : " ليس من الصحي أبدا الاقتراب من الحيوانات النافقة، لذلك من الطبيعي أن تبقى بعيدا عنها،ويتم معالجة الحيوانات المقتولة بمطهر ومغطاة بالجير عند دفنها.لذلك هي شديدة الخطورة يتوجب الحذر".
    ولكن التحدي في نظر علماء البيولوجيا يكمن في أن "التربة الرملية في ويست جوتلاند أثبتت أنها خفيفة للغاية".

    ويذكر أنه تم تغطية المدافن بتربة إضافية وأن المنطقة تحت الحراسة، وعلى المدى الطويل سيتم أيضا تسييج المنطقة. لأن هناك خطر الإصابة بالحيوانات النافقة حتى وإن كانت صغيرة. وفقا لموقع "dr.dk" الدنماركي.

    الجدير بالذكر أن في وقت سابق قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان. وتعد الدنمارك أكبر منتج في العالم لفراء المنك.وقالت الشرطة إن عملية التخلص من هذه الحيوانات يجب أن تتم بأسرع ما يمكن.ورصدت حالات إصابة بفيروس كورونا في مزارع للمنك في شمال الدنمارك وجنوبها وفي مزارع أخرى في أوروبا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الموسيقي البريطاني بول بارتون يعزف على البيانو للقرود التي تسكن مناطق تاريخية مهجورة في لوبوري، تايلاند، 21 نوفمبر 2020
    لاجئة سورية تعزف عند الحدود.. وبيانو معلق في الهواء.. أكثر عروض البيانو غرابة في العالم
    الناتو: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا بمفرده ويحتاج إلى القوات الأمريكية
    "الناتو" قلق على أوروبا
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك