علامات تدل على قرب ثوران بركان يلوستون الهائل

شرح الكاتب بريان والش، كيف يمكن تحديد أن بركان يلوستون سيستيقظ، حسب "إكسبرس".

كتب والش: "أولاً، ستكون هناك زلازل شديدة - علامة على اندفاع الصهارة تحت يلوستون إلى السطح. وبعد ذلك ستندفع الصهارة عبر الأرض في انفجار قوي، وتلقي غازات سامة في الهواء".

كما يلاحظ الكاتب، ستستمر هذه العملية لعدة أيام، حيث تغمر كل شيء داخل دائرة نصف قطرها 40 ميلًا في الحمم البركانية. وقال والش إن هذه مجرد البداية: فثوران البركان الهائل سيدفن مناطق شاسعة في ولايات كولورادو ووايومنغ ويوتا تحت طبقة سميكة من الرماد البركاني السام. ستدمر الكارثة المحاصيل وتسمم المراعي وتدمر خطوط الكهرباء والمحطات الفرعية وتغلق معظم الشبكات.

كما يشير المؤلف، إذا حدث الثوران في الصيف، فإن السحابة السامة ستحجب ضوء الشمس، مما سيخفض درجة الحرارة على الكوكب لسنوات عديدة. سيشعر العالم بأسره بعواقب الكارثة.

ووصف والش هذا السيناريو بأنه "أكبر صدمة منذ فجر الحضارة".

في الوقت نفسه، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. يقدر خبراء القسم احتمال ثوران بركان يلوستون بمعدل 1 من 730000، والآن يتناقص نشاط البركان.