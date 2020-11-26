خبير أوبئة روسي: "كوفيد 19" يمكن أن يستمر بعد التطعيم

أعلن نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر جوريلوف، اليوم الخميس، أن "كوفيد "19 ممكن أن يستمر بعد التطعيم.

موسكو - سبوتنيك. قال ألكسندر جوريلوف، نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، لوكالة "سبوتنيك"، إن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يمكن أن يصابوا به مرة أخرى، وأن المرض سيتطور بسهولة أكبر.

وأوضح الخبير أن "من تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا بالعدوى، لكنهم سيمرضون بشكل مختلف، مثل أي تطعيم آخر. لا توجد حماية مطلقة، لكن العدوى في التطعيم أسهل ومن دون مضاعفات (سوف تكون أخف حدة)، وهذا عامل رئيسي".

وأضاف العالم أنه "إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا بعد التطعيم، فلن يعاني من مضاعفات مثل: التهاب رئوي، وتلف القلب، والكلى، والخمول وغيرها من الأعراض".

وختم عالم الأوبئة بالقول "العامل الرئيسي للعدوى هو عدم مراعاة المسافة الاجتماعية، وإذا تلقى الشخص جرعة كبيرة من الفيروس، فعندئذ لا يمكن لأي مناعة أن تصمد، وبالتالي فإن الأقنعة والقفازات ضرورية بالتأكيد لحماية أنفسهم ومن حولهم".

وأكد جوريلوف أنه في الوقت نفسه، بعد التطعيم يجب الاستمرار في استخدام الأقنعة، لأنها تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الروسي قدم سابقا للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه في الهند وكوريا الجنوبية.