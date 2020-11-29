"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

أعلن تطبيق تصفح مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقديمه خدمة جديدة حصرية لأصحاب جهاز من إنتاج شركة "غوغل".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "يوتيوب" يتيح حاليا إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنية "8كى" فقط على أجهزة "أندرويد تي في".

كما يتيح "يوتيوب" أيضا إمكانية تشغيل تلك المقاطع بالتقنية فائقة الدقة من دون الحاجة إلى إنترنت.

وأشارت "غوغل" إلى أنها ستمد تحديث "يويتوب" الجديد على أجهزة التلفاز، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10" فما فوق في وقت لاحق، ولعدد محدود من المستخدمين.

ويدعم التحديث أيضا إضافة تطبيق يويتيوب تقنية "الفصول المقسمة"، والتي تقسم المقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول يمكن أن يتنقل المستخدم عبرها بدلا من الاضطرار إلى تصفح الفيديو بالكامل للوصول إلى المشهد المرغوب.